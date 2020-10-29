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Вашингтон призвал не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон обращается с призывом ко всем внешним силам не вмешиваться в конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, заявил в четверг советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

"Мы призываем все внешние стороны воздержаться от вмешательства и присоединиться к США и выступить за возвращение к переговорам, проводимым сопредседателями Минской группы", - приводит в твиттере слова О'Брайена Совет национальной безопасности США.

О'Брайен подчеркнул, что не существует "военного решения конфликта" в Нагорном Карабахе.

Советник отметил, что сегодня провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которого "вновь заявил о необходимости для Азербайджана и Армении выполнять свои обязательства по прекращению огня".

Он констатировал, что основную часть потерь несет армянская сторона.

"Люди обеих стран сильно страдают, основная тяжесть потерь приходится на народ Армении, который сталкивается с наступательными военными операциями", - заявил О'Брайен.

"Наши молитвы со многими убитыми и ранеными армянами и азербайджанцами", - добавил советник.

26 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых в США 25 октября.

25 октября Госдепартамент США сообщил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 8:00 местного времени 26 октября.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 8:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорилось в коммюнике Госдепартамента США.

В документе отмечалось, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".

Президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье предположил, что урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном достаточно просто.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах США

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