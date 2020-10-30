КНДР не стала брать на себя вину за гибель гражданина в Желтом море

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила, что в смерти южнокорейского чиновника, убитого в территориальных водах КНДР, виноват прежде всего сам Сеул.

"Откровенно говоря, недавний бесславный инцидент в водах Желтого моря Кореи был результатом ненадлежащего контроля гражданина со стороны Юга в чувствительной зоне горячих точек в то время, когда существует напряженность и опасность в связи с жестоким вирусом, охватившим всю Южную Корею", - сообщает ЦТАК.

"Таким образом, вина за инцидент в первую очередь лежит на южной стороне", - заключило государственное информагентство КНДР.

Между тем, ЦТАК отметил, что Пхеньян "не хочет повторения каких-либо неприятных прецедентов, когда случайные инциденты привели отношения между Севером и Югом к катастрофе."

Северокорейское СМИ сообщило, что страна предпринимала попытки найти тело убитого чиновника, но "безрезультатно".

Согласно данным южнокорейских военных, в сентябре сотрудник министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал с борта инспекционного судна близ разделительной линии между двумя государствами в Желтом море. Южнокорейские военные считают, что он пытался перебраться на Север, но был застрелен в территориальных водах КНДР, затем его тело было сожжено.

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже принес извинения народу Южной Кореи за убийство её гражданина. Пхеньян проинформировал Сеул, что Ким Чен Ын "очень сожалеет" в связи с тем, что инцидент "разочаровал" президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Южнокорейский лидер назвал это убийство "шокирующим инцидентом, с которым нельзя мириться ни при каких обстоятельствах".