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Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции

Четыре человека погибли из-за землетрясения в Турции
Фото: Reuters

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о погибших и раненых в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно первоначальной информации, четыре наших гражданина погибли, еще 120 получили ранения", - цитирует сообщение властей агентство "Анадолу".

В свою очередь губернатор Измира Явуз Селим Кёшгер сообщил, что на данный момент из-под завалов спасены около 70 человек.

Отмечается, что в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. В область направлены 53 машины и 189 человек личного состава Национальной медицинской команды спасения (UMKE) и 112 бригад скорой помощи.

Согласно сообщениям Минтранса республики, в провинциях Измир, Мугла и Айдын отключено энергоснабжение.

Руководство AFAD выделило 3 млн турецких лир (почти $360 тыс.) на экстренную помощь региону.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11:51 по Гринвичу (14:51 по Москве) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Турция

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