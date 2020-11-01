В Квебеке мужчина в средневековой одежде зарезал двоих человек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли и еще пять были ранены в результате нападения в канадском Квебеке.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на полицию, молодой мужчина в средневековой одежде с холодным оружием напал на людей на улице вечером 31 октября. Нападение произошло в историческом центре Квебека близ Парламентского холма.

Уже ночью по подозрению в совершении этого преступления был задержаны мужчина примерно 25 лет. Однако местным жителям все равно рекомендовано оставаться дома, расследование продолжается.

Мотивы нападавшего не называются.