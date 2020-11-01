Конфликт произошел на избирательном участке для жителей Приднестровья
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Во время голосования на выборах президента Молдавии произошел инцидент на избирательном участке в селе Варница. Участок предназначен для жителей Приднестровья, имеющих гражданство Молдавии.
Активисты оппозиционной партии "Платформа DA" приехали на этот и другие избирательные участки, пытаясь помешать голосованию жителей Приднестровья. Они считают, что этих избирателей организованно привозят на участки и платят деньги за то, чтобы они проголосовали за действующего президента Игоря Додона.
На участок в Варнице приехала группа ветеранов вооруженного конфликта в Приднестровье во главе с лидером партии "Платформа DA", кандидатом на пост президента Андреем Нэстасе.
Представители Генерального инспектората полиции (ГИП) подтвердили, что инцидент имел место.
В воскресенье проходят выборах президента Молдавии. Несмотря на холодную и дождливую погоду, на выборах наблюдается высокая активность избирателей. К 10:15 проголосовало более 225 тыс. избирателей, что составляет около 8%. На пост президента баллотируются восемь кандидатов.
На пост президента баллотируются восемь кандидатов: Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA"), Тудор Делиу (Либерально-Демократическая партия Молдавии), действующий президент Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (партия "Шор"), Майя Санду (Партия "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (Партия национального единства) и Дорин Киртоакэ (избирательный блок "Unirea" ("Объединение"). В таком порядке кандидаты фигурируют в избирательном бюллетене.