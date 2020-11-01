В Молдавии стартовали президентские выборы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В воскресенье 7:00 (8:00 мск) в Молдавии открылись все избирательные участки на выборах президента страны, сообщили "Интерфаксу" в молдавской Центральной избирательной комиссии.

Работающие в Молдавии 2004 участка будут принимать избирателей до 21:00 (22:00 мск). Еще 139 участков будут открыты за рубежом, в том числе в России.

По решению Центризбиркома, из 2143 участков 42 открыты для граждан Молдавии с правом голоса, проживающих в Приднестровье. Они будут открыты в Кишиневе, Бельцах, а также в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от административной границы с Приднестровьем.

Центральная избирательная комиссия Молдавии ввела 1 ноября ограничения на передвижение пассажирского транспорта, чтобы не допустить организованного подвоза избирателей к избирательным участкам: автомобилям и микроавтобусам с количеством мест более восьми в воскресенье запрещается перевозить пассажиров. Исключение составят рейсовые автобусы. Национальное агентство транспорта будет проверять транспорт на дорогах.

Выборы проходят в условиях чрезвычайных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Каждому гражданину на избирательном участке будет предоставлена защитная маска, каждый избиратель должен прийти со своей ручкой.

При входе на избирательный участок в обязательном порядке измеряется температура. Также температуру будут измерять всем членам избирательных комиссий и наблюдателям, с занесением данных в специальный журнал.

Для наблюдения за выборами президента аккредитовано 1887 национальных и 310 международных наблюдателей. Согласно опубликованным спискам, больше всего наблюдателей аккредитовала ассоциация "Promo-LEX" - 1124 человека. Неправительственная организация "МИРАД" аккредитовала 302 наблюдателя. На всех участках внутри страны по запросу кандидатов на пост президента участников выборов были аккредитованы по одному национальному наблюдателю. Кандидат Майя Санду аккредитовала дополнительно еще 27 наблюдателей.

Для мониторинга избирательного процесса за рубежом были аккредитованы 77 наблюдателей от неправительственных организаций и дипломатический миссий, а также 156 наблюдателей от электоральных конкурентов. Больше всех наблюдателей за рубежом аккредитовал кандидат на пост президента Ренато Усатый - 88 человек.

Из 310 международных наблюдателей наибольшее количество представляют Европейскую сеть ENEMO - 48 экспертов, а также 52 переводчика. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) аккредитовало 38 экспертов и 22 переводчика. Также 38 наблюдателей аккредитовала Миссия СНГ по наблюдению за выборами. Межпарламентскую Ассамблею СНГ представляют 23 человека.

На пост президента Молдавии баллотируются восемь кандидатов. Это Ренато Усатый ("Наша партия"), Андрей Нэстасе ("Платформа DA"), Тудор Делиу (Либерально-Демократическая партия Молдавии), действующий президент Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (партия "Шор"), Майя Санду (партия "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (Партия национального единства) и Дорин Киртоакэ (избирательный блок "Unirea" ("Объединение")). В таком порядке фамилии кандидатов указаны в избирательном бюллетене.

Согласно прогнозам и результатам соцопросов, судьба мандата президента решится во втором туре выборов, 15 ноября, между двумя основными кандидатами - Додоном и бывшим премьер-министром Санду. В 2016 году эти два кандидата уже боролись во втором туре. Додон тогда получил в первом туре чуть более 48% голосов, опередив Санду почти на 10 тысяч голосов. Во втором туре победу одержал Додон с разницей в чуть более 4% голосов (около 67 тыс. избирателей). Согласно прогнозам, примерно такая же ситуация может повториться и в 2020 году.