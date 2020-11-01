Выборы президента Молдавии признали состоявшимися

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Выборы президента Молдавии признаны состоявшимися, свидетельствует диаграмма, которая в режиме он-лайн отражает ход голосования на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно этой диаграмме, к 16:00 местного времени в выборах приняло участие более 935 тыс. человек, что составляет чуть более 33% избирателей от списочного состава.

Согласно законодательству, для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходимо, чтобы в них приняло участие более одной трети избирателей.

При этом ЦИК уточняет, что ведет подсчет, исходя из избирательной базы в 2 807 182 человека. Это означает, что комиссия не включила в общую базу избирателей жителей Приднестровского региона с подтвержденным гражданством Молдавии и тех, кто постоянно проживает за рубежом, имея гражданство Молдавии.

Перед выборами ЦИК сообщил, что количество граждан, зарегистрированных в Госреестре избирателей, составляет 3 287 140 человек. Центризбирком уточнил тогда, что регистр включает лиц, имеющих молдавское гражданство, но не имеющих регистрации дома или по месту жительства, в том числе эмигрировавших за границу и жителей Приднестровья.

Однако, при подсчете активности избирателей, учитываются только граждане с постоянным местом жительством. Остальные включаются в дополнительные списки на 139 участках за рубежом и 42 участках, открытых специально для жителей Приднестровья.

Активность избирателей на выборах президента несколько ниже, чем было четыре года назад и на парламентских выборах в 2019 году.

В то же время, избиратели на участках за рубежом и для жителей Приднестровья голосуют более активно. На многих избирательных участках в Берлине, Лондоне, Бухаресте, Праге и других европейских городах выстроились длинные очереди граждан Молдавии, желающих принять участие в голосовании.

Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 по Москве).

На пост президента Молдавии баллотируются восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Игорь Додон.