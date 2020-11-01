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В Степанакерте опровергли обстрел кортежа непризнанной НКР

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Степанакерте опровергли сообщения ряда протурецких телеграмм-каналов о нанесении ударов ВС Азербайджана по кортежу президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна.

"Президент в полном объёме в настоящее время выполняет свои должностные обязательства", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы НКР Ваграм Погосян.

Ранее в воскресенье, 1 ноября, Армия обороны НКР сообщила об уничтожении близ Степанакерта азербайджанского ударного бепилотника.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло сообщение о сбитом азербайджанском беспилотнике.

Активные боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на три попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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