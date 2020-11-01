В Ереване сообщили об иностранных боевиках в зоне карабахского конфликта

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Турция и Азербайджан стремятся придать карабахскому конфликту межрелигиозный характер, заявили в МИД Армении.

В ведомстве отметили, что 1 ноября в ходе боевых действий подразделениями армии обороны Карабаха был захвачен второй иностранный боевик-террорист, привлеченный Азербайджаном для боевых действий против Нагорного Карабаха.

"Он представился как житель села Зиядия района Джиср-эш-Шугур сирийской провинции Идлиб Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи. 30 октября Армия обороны Карабаха взяла в плен другого боевика-террориста, который представился как Михраб Мухаммад Аль Шхаир из сирийского города Хама. Армянская сторона многократно заявляла о вербовке, переброске и размещении в регионе иностранных боевиков-террористов и джихадистов из "горячих точек" Ближнего Востока со стороны Турции, в частности, из подконтрольных ей районов Сирии и из Ливии с целью осуществления зверств против народа Карабаха. На данный момент вышеупомянутый факт не только подтвержден спецслужбами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, нашими многочисленными партнерами и международным сообществом, но и уже прямыми свидетельствами самих террористов", - говорится в заявлении МИД, распространенном в воскресенье.

"В своих показаниях упомянутые террористы предоставили подробную информацию о процессе их вербовки, предполагаемой ежемесячной выплате за борьбу против "гяуров" (неверных) и "вознаграждении" за каждую отрезанную голову "неверного", а также о готовившихся к осуществлению их террористических планах. Переброска джихадистов в зону нагорно-карабахского конфликта свидетельствует о намерении турецко-азербайджанского руководства придать конфликту межрелигиозную сущность", - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, это совершенно новое проявление распространения терроризма, когда иностранные боевики-террористы с Ближнего Востока размещаются в зоне конфликта, находящейся на территории ОБСЕ, что представляет собой серьезную угрозу для международной и региональной безопасности и стабильности.

"Армения, в сотрудничестве со всеми заинтересованными партнерами, будет продолжать предпринимать последовательные шаги по борьбе с международным терроризмом", - заявили в МИД республики.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.