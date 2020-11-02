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Politico узнала о планах перемен в кабмине в случае победы Трампа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его главные помощники планируют огромную перестройку кабинета министров в случае победы на предстоящих выборах, сообщает Politico.

По данным издания, администрация Трампа в случае его прихода к власти на второй срок рассматривает возможность увольнения членов кабинета министров, которые перешли дорогу президенту, отказались проводить расследования, которых он требовал, или противоречили ему по ситуации с COVID-19.

В частности, как сообщили газете два республиканца, близких к Белому дому, чиновники администрации Трампа уже начали проверять имена экспертов в области здравоохранения, которые могли бы взять на себя руководство агентствами, управляющими многими элементами правительственной борьбы с пандемией коронавируса и контролирующими систему медицинского страхования страны.

Так, в отставку могут быть отправлены глава министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) Алекс Азар, глава центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, глава национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз и глава центров Medicare и Medicaid Services Сима Верма.

В то же время, подчеркивает издание, сам президент рассматривает возможность смены руководства ФБР, ЦРУ и Пентагона. Среди потенциальных кандидатов на отставку - директор ФБР Крис Рэй, директор ЦРУ Джина Хаспел и министр обороны Марк Эспер.

Кроме того, по данным газеты, ожидаются отставки министра образования Бетси ДеВос и министра торговли Уилбура Росса. Между тем, неясно, сохранит ли свой пост торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Тем временем генеральный прокурор Уильям Барр предположительно останется на своем посту в течение части 2021 года, так же, как и министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео.

"Ядро Белого дома сохранит статус-кво, в то время как на периферии произойдут изменения", - заявил Politico республиканец, близкий к администрации Трампа.

В пресс-службе Белого дома от комментариев отказались.

"В настоящее время у нас нет никаких кадровых объявлений, и было бы неуместно размышлять над изменениями, которые произойдут после выборов или во второй срок", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

США Дональд Трамп

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