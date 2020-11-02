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В Узбекистане будут материально стимулировать ходьбу пешком

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Денежные выплаты для наиболее активных любителей пеших прогулок предусмотрены указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщила в понедельник его пресс-служба.

"Установить, что граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3 тысячи сумов (около $0,3)", - говорится в тексте указа.

В соответствии с документом, тем, кто больше всех пройдет пешком среди жителей городов, ежемесячно будут выплачивать около $30, в селах - около $50, а тот, кто пройдет больше всех по стране, может получить порядка $100.

Для фиксации результатов пешей ходьбы будет создан специальный сайт. Поощрять любителей пеших прогулок будут за счет специального сбора, который будет взиматься с производителей вредных для здоровья продуктов. Список таких товаров пока не приводится.

Ранее министерство здравоохранения Узбекистана в своих рекомендациях по защите от коронавируса назвало самым эффективным ведение здорового образа жизни, включающего в себя физическую активность.

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