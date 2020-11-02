Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

В Италии вновь выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Врачи в Италии за сутки зафиксировали 22 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщают в понедельник местные власти.

Кроме того, в итальянских больницах скончались еще 233 пациента с коронавирусом.

Итальянские СМИ отмечают, что в воскресенье поступали данные о почти 30 тыс. заразившихся. Однако снижение этого показателя в понедельник очень во много связано с тем, что в стране провели почти на 50 тыс. меньше тестов на коронавирус, чем днем ранее. В среднем в Италии положительными в последние дни оказываются около 16% тестов.

Больше всего случаев заражения фиксируют в областях Ломбардия, Кампания, Тоскана и Пьемонт.

Итальянские власти недавно ввели серию жестких ограничений на общественную жизнь, чтобы попытаться замедлить распространение заболевания.

Италия коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин переговорил с Пашиняном и Алиевым

Зарезавший трех человек в Ницце тунисец оказался болен COVID-19

Распространение COVID-19 в мире замедлилось после субботнего рекорда

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Brent подешевела до $37,15 за баррель

Brent подешевела до $37,15 за баррель

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Пандемия коронавируса

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Экс-премьер Молдавии обошла Додона в первом туре выборов президента

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');