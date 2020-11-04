Треть голосовавших за Байдена руководствовались протестными эмоциями

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Около трети американцев, проголосовавших на выборах за экс-вице-президента Джо Байдена, руководствовались протестными настроениями и отдали свой голос не за кандидата на пост президента США от демократов, а против действующего президента Дональда Трампа, свидетельствуют экзит-полы телекомпании CNN.

По данным телеканала, 64% проголосовавших за Байдена разделяют его политические взгляды.

При этом 81% сторонников Трампа заявили, что они голосуют именно за своего кандидата, а не против его оппонента.

Отмечается, что среди опрошенных на выходе с избирательных участков 38% граждан состоят в Демократической партии, 35% - в Республиканской.

Больше всего в выборах американского президента участвует белое население страны - 65%, 12% голосующих составляют афроамериканцы, 13% - латиноамериканцы, 3 % - азиаты.

Среди опрошенных избирателей больше всего (38%) в возрасте от 45 до 64 лет, меньше всего - 16% - в возрасте от 18 до 29.

По данным опроса, 53% избирателей - женщины. Кроме того, 55% голосующих американцев не имеют высшего образования.

В другом опросе телеканала CNN респонденты выразили уверенность, что их голоса будут подсчитаны верно, а также назвали основные проблемы, на которые, по их мнению, президенту следует обратить внимание в первую очередь.

В США 3 ноября проходят президентские выборы. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.

Во многих штатах голосование уже завершилось и начался подсчет голосов.

Согласно прогнозу CNN на текущий момент, Трамп побеждает в Индиане, Оклахоме, Теннесси, Кентукки, Западной Вирджинии, Байден - в Мэриленде, Делавэре, Массачусетсе, Вермонте. Результаты подсчета голосов в других штатах пока не позволяют назвать победителя. В ходе подсчета голосов сейчас в Техасе лидирует Байден, во Флориде - Трамп.