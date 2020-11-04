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Опрос показал уверенность американцев в точности подсчета их голосов

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Большинство американцев сообщили об уверенности в том, что отданные ими голоса на выборах президента будут посчитаны верно. Согласно экзит-полам телеканала CNN, 46% избирателей полностью уверены в правильности подсчета, еще 40% скорее уверены. "Совсем не уверены" в верности подсчетов лишь 4% опрошенных американцев.

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Почти 70% избирателей США заявили, что голосование на выборах президента проходит "очень легко" и только у 1% граждан есть трудности.

32% опрошенных считают, что американский президент должен быть сильным лидером, 24% - иметь здравое суждение.

Граждан США на выборах больше всего беспокоят проблемы, связанные с экономикой (34% опрошенных), расовым неравенством (21%) и коронавирусом (18%). При этом 11% американцев считают преступность, безопасность и здравоохранение важными проблемами.

51% избирателей полагают, что в настоящее время американскому следует уделить больше внимания борьбе с коронавирусом, а не на восстановлению экономики. Для 42% экономика более значима.

При этом 51% американцев придерживаются мнения, что США плохо справляются с COVID-19, 48% опрошенных позитивно оценивают усилия властей. 68% граждан считают важным ношение маски в публичных местах.

Как отмечает телеканал, на выборах президента в 2020 году 13% избирателей голосовали впервые.

Во вторник 3 ноября в США проходят президентские выборы. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Отличием нынешних президентских выборов в США стало массовое голосование по почте из-за пандемии коронавируса. Из-за этого подсчет голосов может затянуться на несколько дней или даже недель, хотя обычно победитель президентской гонки становится ясен уже в ночь после выборов.

Выборы в США

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Стамфорт, Коннектикут
Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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