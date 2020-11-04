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Politico сообщило о преимуществе Байдена над Трампом в 38 голосов

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получает 131 голос выборщиков, прогнозирует сайт издания Politico.

В миреCNN и NBC News отдали Трампу 42 голоса выборщиковЧитать подробнее

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп набирает 93 голоса выборщиков.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе. Например, наибольшее количество выборщиков приходится на Калифорнию (55), за ней следуют штаты Техас (38), Нью-Йорк (29) и Флорида (29). Между тем, у штатов Аляска, Монтана, Вермонт, Делавэр и Вайоминг лишь по три голоса.

Для победы на выборах кандидату в президенты США необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Выборы в США

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Стамфорт, КоннектикутПасадена, КалифорнияНью-ЙоркЛос-АнджелесТрентон, штат ВисконсинФранклин, ВисконсинБоуи, МэрилендБойсе, АйдахоРоуз Вэлли, ПенсильванияХьюстон, ТехасВашингтонЛос-АнджелесЛуисвилл, КентуккиБрандон, ФлоридаОклахома-Сити
Стамфорт, Коннектикут
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