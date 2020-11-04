СМИ назвали Байдена победителем в Нью-Гэмпшире

По прогнозам NBC News, CNN и Fox News, в целом у Байдена пока также больше голосов выборщиков, чем у Трампа

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает в "колеблющемся" штате Нью-Гэмпшир, получая четыре голоса членов коллегии выборщиков, прогнозируют телеканалы NBC News, ABC News и CNN.

По последним данным, за Байдена в штате проголосовали 53,8% человек, за действующего президента Дональда Трампа - 44,9%. На данный момент там подсчитано 37% голосов.

В целом, по прогнозам NBC News, CNN и Fox News, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа.

Байден в настоящий момент получает 89 голосов членов коллегии выборщиков из необходимых 270, лидируя в восьми штатах и американской столице, прогнозирует CNN.

Согласно прогнозу телеканала, Байден побеждает в штатах Колорадо (9 голосов выборщиков), Коннектикут (7), Делавэр (3), Мэриленд (10), Массачусетс (11), Нью-Джерси (14), Нью-Йорк (29), Вермонт (3) и в округе Колумбия.

Трамп, по последним данным, получает 72 голоса, побеждая в десяти штатах: Алабама (9), Арканзас (6), Индиана (11), Кентукки (8), Северная Дакота (3), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннесси (11) и Западная Вирджиния (5).

За Трампа уже проголосовали 34,217,800 человек (50,6%), за Байдена - 32,457,142 (48%).

Прогнозы телеканала NBC News совпадают с прогнозами CNN.

По оценкам Fox News, Байден получает 129 голосов выборщиков, Трамп - 109.

Согласно прогнозам агентства Associated Press, у кандидата от демократов уже 131 голос, у действующего президента - 98.

СМИ пока еще не делали прогнозы по так называемым "колеблющимся" штатам. В этом году их 12 - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин.

Президентские выборы проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.