Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 03 ноябряЗаразились
на 03.11В России 1 673 686+18 648В мире 46 959 342+450 110

СМИ назвали Байдена победителем в Нью-Гэмпшире

По прогнозам NBC News, CNN и Fox News, в целом у Байдена пока также больше голосов выборщиков, чем у Трампа

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает в "колеблющемся" штате Нью-Гэмпшир, получая четыре голоса членов коллегии выборщиков, прогнозируют телеканалы NBC News, ABC News и CNN.

По последним данным, за Байдена в штате проголосовали 53,8% человек, за действующего президента Дональда Трампа - 44,9%. На данный момент там подсчитано 37% голосов.

В целом, по прогнозам NBC News, CNN и Fox News, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа.

Байден в настоящий момент получает 89 голосов членов коллегии выборщиков из необходимых 270, лидируя в восьми штатах и американской столице, прогнозирует CNN.

Согласно прогнозу телеканала, Байден побеждает в штатах Колорадо (9 голосов выборщиков), Коннектикут (7), Делавэр (3), Мэриленд (10), Массачусетс (11), Нью-Джерси (14), Нью-Йорк (29), Вермонт (3) и в округе Колумбия.

Трамп, по последним данным, получает 72 голоса, побеждая в десяти штатах: Алабама (9), Арканзас (6), Индиана (11), Кентукки (8), Северная Дакота (3), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннесси (11) и Западная Вирджиния (5).

За Трампа уже проголосовали 34,217,800 человек (50,6%), за Байдена - 32,457,142 (48%).

Прогнозы телеканала NBC News совпадают с прогнозами CNN.

По оценкам Fox News, Байден получает 129 голосов выборщиков, Трамп - 109.

Согласно прогнозам агентства Associated Press, у кандидата от демократов уже 131 голос, у действующего президента - 98.

СМИ пока еще не делали прогнозы по так называемым "колеблющимся" штатам. В этом году их 12 - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин.

Президентские выборы проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден Нью-Гэмпшир

Новости

Fox News отдал победу Трампу в Техасе и Огайо, Байден выиграл Аризону

Выборы в США - 2020

Fox News объявил Трампа победителем в "колеблющейся" Флориде

Выборы в США - 2020

Победа в Калифорнии приносит Байдену 55 голосов выборщиков

Демократы сохраняют большинство в Палате представителей США

Демократы сохраняют большинство в Палате представителей США
Выборы в США - 2020

CNN и NBC News отдали Трампу 42 голоса выборщиков

Выборы в США - 2020

Байден лидирует в Техасе

Выборы в США - 2020

Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов

Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов
Выборы в США - 2020

Fox News назвал Байдена лидером президентской гонки во Флориде

Выборы в США - 2020

СМИ отдали победу Байдену в Вермонте и Виргинии

Выборы в США - 2020

Трамп вышел вперед в "колеблющемся" штате Флорида

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');