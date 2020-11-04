Рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Американский рэпер Канье Уэст в среду признал свое поражение на выборах президента США, пообещав принять участие в кампании 2024 года.

Ранее он написал в твиттере, что впервые принял участие в выборах президента США и отдал голос за того, в ком он абсолютно уверен: "Сегодня впервые в жизни я голосую за президента США, и это тот, кому я действительно доверяю... это я".

В следующем твите он коротко написал: "Канье 2024".

Канье Уэст начал предвыборную кампанию лишь летом этого года. Его кандидатура была представлена лишь в 12 штатах, лучший результат он получил в штате Теннеси - за него отдали голоса более 10 тыс. избирателей, или 0,3% от общего количества голосующих.

Кроме Канье Уэста в выборах президента США также участвует ряд других кандидатов с мизерными шансами на победу, в частности либертарианка Джоан Джоргенсен, активист-эколог Хоуи Хокинс, бывший актер Брук Пирс, выдвиженец от Реформистской партии Роке де ла Фуэнте Герра, активистки социалистического движения Глория Ла Рива и Элисон Кеннеди.