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Во Франции запретили деятельность турецкой организации "Серые волки"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен официально объявил в среду о роспуске на территории страны турецкой ультранационалистической организации "Серые волки".

"Движение "Серые волки" было распущено на совете министров в соответствии с указаниями президента республики. Как это объясняется в декрете, который я представил, оно подстрекает к дискриминации и ненависти и вовлечено в насильственные действия", - написал он в твиттере, приложив текст правительственного постановления.

В этом документе перечисляются причины, которые объясняют запрет во Франции турецкой группировки.

"Серые волки" (Бозкурт) - организация турецких ультраправых националистов. Создана в конце 1960-х годов при Партии националистического движения (по другим данным, существовала с 1948 года). Считается наиболее радикальным крылом этой партии, придерживающейся пантюркистской идеологии. Боевики из "Серых волков" неоднократно обвинялись в террористических актах.

Член этой группировки Мехмет Али Агджа совершил 13 мая 1981 года в Риме покушение на папу Римского Иоанна Павла II.

Франция Турция Серые волки

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