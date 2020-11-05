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ОБСЕ назвала необоснованными заявления Трампа о нарушениях

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Необоснованные заявления действующего лидера США Дональда Трампа о нарушениях в ходе выборов американского президента подрывают доверие населения к демократическим институтам, говорится в заявлении главы наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах президента США.

"Необоснованные обвинения в систематических нарушениях, особенно со стороны действующего президента США, в том числе в день выборов, подрывают веру общественности в демократические институты", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

Отмечается, что "голосование было жестким и конкурентным", а выборы "проходили в крайне поляризированной политической атмосфере, подогревавшейся агрессивной риторикой кандидатов".

"Невероятные усилия были предприняты организаторами выборов при поддержке большого числа привлеченных граждан, что позволило голосующим сделать свой выбор, несмотря на юридические и технические проблемы, а также целенаправленные попытки действующего президента ослабить доверие к электоральному процессу", - подчеркивается в заявлении главы наблюдательной миссии ОБСЕ.

В заявлении выражается "обеспокоенность попытками ограничить подсчет законно поданных бюллетеней в контексте COVID-19 и расширения практики голосования по почте".

"Несмотря на то, что США предприняли большие усилия по обеспечению избирательных прав, у нас остаются озабоченности по поводу системы всеобщего голосования. Участие женщин в политической жизни также возросло, но этой проблеме должно уделяться больше внимания", - отмечается в заявлении.

Президент США республиканец Дональд Трамп в среду обвинил демократов - соперников по выборам - в попытках совершить манипуляции с голосами сразу в целом ряде штатов, включая Пенсильванию.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден. Победитель выборов пока не определился.

Ранее Трамп предупредил, что готов обратиться в Верховный суд, так как считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Прогнозируется, что в случае если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.

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