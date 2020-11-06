Байден заявил об отсутствии сомнений на счет своей победы на выборах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе на выборах президента по итогам подсчета голосов.

"Мы не сомневается, что, когда подсчеты голосов закончатся, сенатор (кандидат в вице-президенты Камала) Харрис и я будем объявлены победителями", - сказал Байден, обращаясь к сторонникам.

"Мы продолжаем чувствовать себя очень хорошо относительно того, как идут дела", - продолжил Байден.

Он отметил, что "каждый бюллетень должен быть подсчитан", добавив, что обработка голосов близится к завершению. "Я прошу всех сохранять спокойствие, (...) процесс идет. Очень скоро мы узнаем (результаты - ИФ)", - заключил Байден.