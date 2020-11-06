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Суд освободил осужденную в США российскую гражданку Осипову

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный окружной суд Канзаса дал распоряжение незамедлительно освободить россиянку Богдану Осипову, осужденную в США по обвинениям в похищение ребенка и вымогательстве.

"В соответствии с постановлением апелляционного суда США десятого округа ответчица Богдана Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу - ИФ) должна быть незамедлительно освобождена из-под стражи в рамках Федерального управления тюрем в ожидании пересмотра приговора, и ей разрешено участвовать в слушаниях по этому вопросу посредством видеосвязи", - говорится в постановлении суда.

Там отмечается, что слушания по вопросу о пересмотре меры наказания назначены на 8 января 2021 в 10:00 по местному времени посредством видеоконференции.

Осиповой предписано появиться в офисе службы пробации США по восточному округу Нью-Йорка или же в другом месте в зависимости от последующих предписаний для участия в слушаниях в формате видеосвязи.

"Службе пробации поручено начать подготовку материалов, необходимых для ее освобождения (...) и приступить к процессу утверждения плана перевода обвиняемой в установленное место ее проживания", - говорится в постановлении.

В 2014 году Осипова, имеющая гражданство России и США, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию, где родила вторую девочку. В сентябре 2017 года она вернулась в США, где была задержана по обвинению в похищении собственных детей. МИД РФ также требовал от властей США освободить Осипову.

Суд в США приговорил россиянку к семи годам тюрьмы по обвинениям в похищение ребенка и вымогательстве, в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу $18 тыс. судебных издержек.

Богдана Осипова США Канзас

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