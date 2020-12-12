Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось из-за коронавируса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке объявило, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за распространения в США COVID-19 прекращает работу до конца 2020 года.

"В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин. Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы", - говорится в сообщении дипведомства в твиттере.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах с начала пандемии коронавируса число инфицированных превысило на вечер пятницы 15,8 млн, от связанных с инфекцией заболеваний скончались более 294,6 тыс. человек.