Офис спецпрокурора расследует использование предвыборным штабом Трампа ресурсов Белого дома

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Офис спецпрокурора начал расследование использования предвыборным штабом Дональда Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов, заявил член палаты представителей Конгресса США, демократ Билл Паскрелл.

"Офис спецпрокурора сообщил мне сегодня, что они расследуют использование кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для проведения вечеринки в нарушение закона Хэтча", - написал Паскрелл в твиттере.

Он отметил, что ранее отправил срочный запрос в офис спецпрокурора с требованием расследовать нарушение закона со стороны Трампа.