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ЕС начал работу над реформой Шенгенской зоны

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - До начала декабря Европейская комиссия (ЕК) организует первый "Шенгенский форум" в рамках нового пакта ЕС по иммиграции и убежищу, сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Шенгенское пространство – одно из крупнейших достижений Европейского союза. В наших общих интересах сохранить целостность и хорошее функционирование Шенгенской зоны без контроля на внутренних границах", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Тем не менее, - отметил он, - в последние годы после неоднократных кризисов Шенгенское пространство подвергалось нарастающей напряженности".

Представитель ЕК отвечал на вопрос о реакции Брюсселя на объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном 5 ноября удвоения сил, отвечающих за контроль на границах с соседями по ЕС, из-за угрозы терактов и нелегальной иммиграции. Макрон призвал ЕС "основательно воссоздать свое Шенгенское пространство".

Виганд заявил, что форум определит ориентировки по реформированию Шенгенского пространства. В этой встрече примут участие европейские депутаты, представители министерств внутренних дел государств-членов ЕС и других национальных властей.

Он назвал основные элементы будущей стратегии в отношении Шенгенского пространства. К ним относятся усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской, между властями государств-членов ЕС, взаимосвязанная европейская система управления границами, усиленная поддержка со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принимаемых решений.

Посещая накануне французско-испанскую границу, Макрон заявил: "Учитывая развитие угрозы, мы решили очень сильно интенсифицировать наш контроль на границах внутри Шенгенского пространства". "Террористические акты могут осуществляться лицами, воспользовавшимися иммиграционными потоками", - объяснил французский президент.

Он сообщил, что силы безопасности, развернутые на границах Франции, удваиваются: 4800 полицейских, жандармов и военных будут отныне привлечены для обеспечения этой миссии, а также для "борьбы против незаконной иммиграции".

Этот призыв прозвучал после террористических нападений во Франции и Австрии, показавших, в частности, пробелы в сотрудничестве европейских спецслужб, отмечали европейские СМИ.

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