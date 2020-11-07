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В Ереване сообщили о намерении Баку занять карабахский город Шуши

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана стягивают новые силы с целью занятия города Шуши в Нагорном Карабахе, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Противнику удалось приблизиться к дорогам, ведущим к Шуши, противник продолжает операцию по захвату Шуши. В настоящее время силы Армии обороны Нагорного Карабаха ожесточенно сопротивляются, бои тяжелые и упорные, противник стягивает все новые силы, несмотря на большие потери", - сказал Ованнисян на брифинге в субботу.

По его словам, тяжелые бои вокруг Шуши продолжаются уже третий день, боевые действия ведутся также в близлежащих к Шуши населенных пунктах Каринтак и Лисагор.

В Минобороны Азербайджана со своей стороны сообщили, что "подразделения азербайджанской армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении".

"В результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди (армянское название Степанакерт - ИФ) военной колонны, состоящей из трех "КамАЗов", двух "Уралов" и двух БМП (боевая машина пехота), было уничтожено большое количество военнослужащих противника", - отмечается в сообщении.

При этом министерство сообщает, что около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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