Правозащитники сообщили о более 100 задержанных на акциях в Минске

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несогласованных акциях протеста оппозиции в воскресенье в Минске превысило сто человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В списках центра 109 человек.

В "Весне" уточнили, что первые точечные задержания в столице начались около 12:00.

По информации правозащитников, они проходили не только в Минске. Известно о задержанных в Ляховичах и Гомеле.

В воскресенье в Минске проходит несанкционированный оппозиционный "Марш народовластия". Его участники планировали собраться в районе площади Свободы, но сотрудники правоохранительных органов провели там ряд задержаний.

Основной массе протестующих удалось собраться в районе стелы "Минск - город-Герой", но силовики разогнали их. Известно о задержаниях в этом районе.

Ранее очевидцы рассказали о 7 тыс. участниках акции в разных местах белорусской столицы.

В воскресенье в преддверии протестов в центре Минска были усилены меры безопасности, стянута спецтехника.