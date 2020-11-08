Число задержанных в Белоруссии превысило 600 человек

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье были задержаны более 600 человек.

В списках центра на данный момент 617 человек. Нескольких уже отпустили, среди задержанных есть журналисты, белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают о задержанных и в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилёве, Ляховичах, Пинске.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.