Свыше 700 человек задержаны на протестах в Белоруссии

В Минске продолжаются локальные акции протеста и задержания

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", в воскресенье на несанкционированных акциях протеста в республике были задержаны более 700 человек.

В списках центра на данный момент 725 задержанных, нескольких уже отпустили. Среди задержанных есть журналисты, белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Большинство задержаний произведено в Минске. Также правозащитники сообщают о задержанных и в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах, Пинске.

Между тем, по данным белорусских СМИ, в воскресенье вечером в Минске локальные акции протеста и задержания на них продолжаются.

В частности, сообщается о задержанных на улице Пушкинской возле народного мемориала погибшему в ходе протестов в августе Александру Тарайковскому.

По данным портала tut.by, в столичном микрорайоне Сухарево возле ТЦ "Максимус" вечером стали собираться люди. Чуть позже приехали два микроавтобуса с людьми в балаклавах и начались задержания. Задержания прошли и на проспекте Дзержинского.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома пообещали предоставить всю информацию в понедельник.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.