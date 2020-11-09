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Мексика и Бразилия не стали спешить с поздравлениями Байдену

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры крупнейших латиноамериканских государств - Бразилии и Мексики - не торопятся поздравлять кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена, с успехом на президентских выборах, сообщает агентство Associated Press (AP).

"У президента Бразилии Жаира Болсонару и его мексиканского коллеги Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сложились дружественные отношения с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства.

Болсонару, которого иногда называют "Трампом тропиков", никак не высказался по поводу поражения Трампа, а его сыновья активно поддерживали Трампа в социальных сетях, обращает внимание AP. Но источники агентства отмечают, что примерно со среды, 4 ноября, Болсонару перешел на более прагматичный тон в отношении Трампа по рекомендации своих советников, а бразильские дипломаты начали устанавливать контакты с командой Байдена.

Обрадор вовсе отказался поздравлять Байдена, пока нет решений по искам по поводу голосования. В минувшую субботу, 7 ноября, мексиканский лидер выразил благодарность Трампу за то, что при нем Мексика и США "достигли очень хороших соглашений".

В Мексике нежелание Обрадора поздравить Байдена с победой вызвало критику. "Дональд Трамп будет президентом еще два месяца, а Джо Байден будет президентом следующие четыре года! И мы уже начали эти отношения не с той ноги", - написала газета "Юниверсал" 8 ноября.

Выборы в США

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической партии Байдена на выборах президента. Сам политик также считает себя избранным президентом США, с победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Действующий президент Трамп, пытавшийся переизбраться на второй срок, поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Хроника 09 января 2018 года – 09 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Дональд Трамп Джо Байден США Бразилия Жаир Болсонару Андрес Обрадор

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