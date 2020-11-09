Португалия с понедельника ввела режим ЧС из-за коронавируса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Португалии с понедельника начал действовать режим ЧС из-за коронавируса, сообщает телерадиокомпания RTP.

Режим ЧС ввели не на всей территории страны, но на подавляющей ее части - в 121 муниципалитете, включая крупнейшие города Португалии - Лиссабон и Порту. С понедельника по пятницу (13 ноября) тут будет действовать комендантский час с 23:00 по местному времени до 5:00. Также жителям этих городов строго рекомендуют не выходить на улицу из дома, стараться делать это только в исключительных случаях, например, чтобы пойти на работу или отвести в школу детей.

На следующих выходных комендантский час введут с 13:00 до 5:00, выйти из дома можно будет к врачу, в аптеку, чтобы помочь больному родственнику, вывести на прогулку собаку или прогуляться возле дома. Рестораны во время комендантского часа будут доставлять заказы на дом, а до 13:00 еду можно будет купить навынос.

Режим ЧС будет действовать как минимум до 23 ноября, возможно, он будет продлен.

Португалия не так сильно пострадала во время первой волны коронавируса, как ее соседи по югу Европы, однако во время второй волны число случаев заражения в этой стране также продолжает расти, как и во многих других европейских странах. С начала пандемии COVID-19 в мире в Португалии выявили 179,3 тыс. заражений, скончались 2,8 тыс. человек.