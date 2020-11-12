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Ереван объявил о создании бесполетной зоны над Арменией и Карабахом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, объявив бесполетную зону, заявила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.

"Слухи о появлении турецкого беспилотника "Байрактар" в воздушном пространстве Еревана являются ложными. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны", - написала Степанян в своем фейсбуке в четверг.

По ее словам, исключением являются полеты военной авиации и заведомо уведомленной гражданской авиации.

Обострение конфликта в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной контрнаступательной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, причиной этого стали провокации с армянской стороны. В свою очередь Армения заявила о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Трехстороннее заявление по Карабаху

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Пашинян назвал текст трехстороннего заявления болезненным для Армении. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - написал глава армянского правительства в фейсбуке.

Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена.

Хроника 27 сентября – 12 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Шушан Степанян Армения Нагорный Карабах Азербайджан Турция

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