В Минске введен масочный режим

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии объявило в четверг о введении масочного режима в столице республики Минске.

"В Минске введен обязательный масочный режим. Не только для работников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Минздраве уточнили, что соответствующие изменения в решение №1069 о мерах профилактики коронавируса в Минске внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.

Контроль за соблюдением требований по борьбе с COVID-19 и другими вирусными инфекциями в городе усилят с четверга. Руководители всех организаций в Минске обязаны проводить необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минздрав, обязательный масочный режим в Белоруссии введен также во всей Гомельской области, в Могилеве, в Бобруйске, в Лидском, Чаусском, Кричевском, Кличевском, Осповичском, Полоцком, Оршанском, Новополоцком, Дрибинском, Краснопольском, Миорском, Шумилинском районах.

В республике по состоянию на 11 ноября было зарегистрировано 109 357 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 1057 случаев.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1022 пациента (на 10 ноября - 1016) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 6 пациентов.