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Более 900 уголовных дел возбудили в Белоруссии против протестующих

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белорусского правозащитного центра "Весна", в республике возбуждено более 900 уголовных дел в отношении протестующих.

"С начала компании по выборам президента Белоруссии 2020 года, за шесть месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел в отношении участников президентской кампании, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, которые произошли после избирательной кампании", - сообщается на сайте "Весны" в четверг.

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Правозащитники назвали самые распространенные статьи УК, по которым были возбуждены дела. В их числе ст. 293 (массовые беспорядки). Правозащитникам известны фамилии как минимум 157 фигурантов дел, возбужденных по этой статье. Кроме того, в списке есть ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). После одного из несанкционированных воскресных маршей, 1 ноября, когда протестующие намеревались пройти колонной в урочище Куропаты под Минском, Следственный комитет объявил о 231 деле по ст.342 УК.

Уголовные дела возбуждены также за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел или иным лицам, охраняющим общественный порядок, насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, известно об уголовных делах за уклонение от уплаты налогов, клевету, хулиганство и по другим статьям.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Протесты в Минске

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Белоруссия

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