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МВД Белоруссии заявило об использовании минскими протестующими СВУ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие в Минске в ходе шествия в минувшее воскресенье использовали самодельное взрывное устройство, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Мероприятие сопровождалось фактами активного противодействия правоохранительным органам. В частности, в районе Логойского тракта протестующие использовали самодельное взрывное устройство", - написала Чемоданова в понедельник в своем телеграм-канале.

По данным МВД, 1 ноября активное сопротивление милиции собирались оказывать анархисты. По словам Чемодановой, они договаривались об этом в мессенджерах и соцсетях.

Взрыв на Логойском тракте

"Была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по улице Калиновского. Увидев сотрудников милиции на улице Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты. Дабы агрессивно настроенные молодчики не слились с толпой, не стали оттуда совершать провокации, было принято решение их "отрезать". У задержанных при себе находились газовые баллончики, камни, незарегистрированная атрибутика", - добавила официальный представитель МВД.

Как сообщалось, в месте проведения несанкционированной акции в Минске на Логойском тракте был слышен взрыв. По стечению обстоятельств на месте происшествия оказалась съёмочная группа телеканала СТВ. Вечером в воскресенье он сообщил о провокации в отношении силовиков. Однако, в тот же день некоторые СМИ начали распространять в сети видео, ставящие под сомнение версию СТВ. В комментариях к ним утверждается, что взрывное устройство бросали со стороны группы людей, стоящей рядом с силовиками, а те не стали никого задерживать.

Марш в Куропаты

Участники марша собрались днем в центре Минска на проспекте Независимости. Они намеревались пройти колонной до урочища Куропаты. Силовики несколько раз преграждали путь протестующим, задерживали людей как в городе, так и в поле вблизи урочища.

В итоге до Куропат добралась сравнительно небольшое количество участников несанкционированной акции. Здесь они провели митинг-реквием, возложили цветы.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

300 задержанных

Она отметила, что МВД зафиксировало 13 протестных акций в воскресенье. Около 300 человек задержаны на территории Минска и Минского района. В отношении них составлены административные протоколы за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

По словам Чемодановой, акция с самого начала приобрела "не мирный" характер. "Практически сразу (в 14.10) с площадки возле Минского часового завода (станция метро "Парк Челюскинцев") протестующие вышли на проезжую часть проспекта Независимости и заблокировали движение транспорта в обе стороны", - рассказала она.

В 14:30 после неоднократных предупреждений сотрудники милиции вытеснили протестующих на тротуар, движение было восстановлено, добавила она.

По словам Чемодановой, сотрудники милиции, в свою очередь, неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий. Она объяснила пресечением правонарушений то, что силовики использовали оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями на проспекте Независимости, а также в районе МКАД.

По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства, отметила официальный представитель ведомства.

По данным МВД, протестные акции в других регионах страны "не имели существенного распространения, а количество их участников, в основном, не превышало 10 человек".

В Белоруссии третий месяц идут акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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