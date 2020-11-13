СМИ назвали Хиллари Клинтон кандидатом на роль постпреда США при ООН

Ее кандидатура обсуждается командой Джо Байдена

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Команда переходного периода Джо Байдена рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что целью потенциального назначения Клинтон постпредом является намерение Байдена подчеркнуть важность этой должности в его администрации и повысить авторитет ООН на фоне снизившегося глобального сотрудничества и роли США на мировой арене.

Клинтон была кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в 2016 году и проиграла Трампу.

Кроме того, по данным издания, команда Байдена рассматривает возможность назначения бывшего начальника штаба Байдена Стива Ричетти, бывшего сенатора от штата Делавэр Теда Кауфмана и экс-советника по национальной безопасности Том Донилона на должности старших советников.

Также обсуждается назначение председателя предвыборного комитета Конгресса США от Демократической партии Чери Бустоса, который проявил интерес к работе в качестве руководителя в министерстве сельского хозяйства.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Официально результаты еще не объявлены, однако крупнейшие американские СМИ на основании имеющихся данных назвали победителем Байдена. Он также объявил себя избранным президентом США. Трамп поражение не признал и намерен бороться за победу на выборах в суде.