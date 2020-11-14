Началась эвакуация офиса Ubisoft в Монреале, возле которого ранее объявили тревогу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Работники отделения компании Ubisoft в Монреале (Канада), которых предположительно ранее в пятницу могли взять в заложники, выходят из здания, сообщают местные СМИ.

Ранее появились сообщения о захвате заложников в этом районе города. Полицейские оцепили район, и на место событий выдвинулся спецназ. При этом в полиции отмечали, что инцидент может быть ограблением, но данные о пострадавших не поступали.

Между тем, отмечают СМИ, согласно источникам с места происшествия, вероятно, в данном случае речь идет о "ложной тревоге".