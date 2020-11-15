С территории мятежного эфиопского региона Тыграй обстреляли Эритрею

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль в интервью агентству Associated Press подтвердил, что по столице соседней Эритреи городу Асмаре был нанесен ракетный удар/

Он не уточнил, сколько ракет было выпущено по Эритрее, однако отметил, что Асамара была единственным городом Эритреи, подвергшемуся удару. Причиной обстрелов стало то, что войска Эритреи выступили на стороне правительственной армии Эфиопии.

Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом.

Организация "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), впоследствии оформившаяся в политическую партию, долгое время входила в правящую коалицию и имела влияние на общенациональном уровне, но при премьере Эфиопии Абийе Ахмеде Али (пришел к власти в апреле 2018 года) отношения между ней и центральными властями испортились.

Тыграйские лидеры обвиняли премьера в предвзятом отношении и стремлении выдавить их из власти, он их - в коррупции и саботаже реформ. По словам Ахмеда Али, регион превратился в убежище для беглецов от правосудия.

3 ноября текущего года Абий Ахмед заявил, что местные сепаратисты напали на расквартированных в регионе военных. В тот же день эфиопский парламент признал НФОТ террористической организацией, а прокуратура выдала ордера на арест 64 его главных фигур во главе с лидером Дебреционом Гебремикаэлем.

4 ноября начались боевые действия, в ходе которых правительственные войска используют авиацию. В столице говорят об успешном наступлении.

Тысячи жителей Тэграя бежали в соседний Судан.