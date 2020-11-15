Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 15.11В России 1 925 825+22 572В мире 53 927 158+561 758

С территории мятежного эфиопского региона Тыграй обстреляли Эритрею

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль в интервью агентству Associated Press подтвердил, что по столице соседней Эритреи городу Асмаре был нанесен ракетный удар/

Он не уточнил, сколько ракет было выпущено по Эритрее, однако отметил, что Асамара была единственным городом Эритреи, подвергшемуся удару. Причиной обстрелов стало то, что войска Эритреи выступили на стороне правительственной армии Эфиопии.

Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом.

Организация "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), впоследствии оформившаяся в политическую партию, долгое время входила в правящую коалицию и имела влияние на общенациональном уровне, но при премьере Эфиопии Абийе Ахмеде Али (пришел к власти в апреле 2018 года) отношения между ней и центральными властями испортились.

Тыграйские лидеры обвиняли премьера в предвзятом отношении и стремлении выдавить их из власти, он их - в коррупции и саботаже реформ. По словам Ахмеда Али, регион превратился в убежище для беглецов от правосудия.

3 ноября текущего года Абий Ахмед заявил, что местные сепаратисты напали на расквартированных в регионе военных. В тот же день эфиопский парламент признал НФОТ террористической организацией, а прокуратура выдала ордера на арест 64 его главных фигур во главе с лидером Дебреционом Гебремикаэлем.

4 ноября начались боевые действия, в ходе которых правительственные войска используют авиацию. В столице говорят об успешном наступлении.

Тысячи жителей Тэграя бежали в соседний Судан.

Эфиопия Эритрея Тыграй

Новости

В Минске заявили о применении против протестующих светошумовых гранат

Близ Каира нашли более сотни 2500-летних саркофагов

Близ Каира нашли более сотни 2500-летних саркофагов

Очевидцы сообщили о применении слезоточивого газа на акции в Минске

В Минске начались задержания на акции оппозиции

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Потери армии обороны непризнанной НКР выросли до 1434 человек убитыми

Потери армии обороны непризнанной НКР выросли до 1434 человек убитыми

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 ноября

Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн

Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн

ЦИК Киргизии принял более 60 заявлений на участие в выборах президента

ЦИК Киргизии принял более 60 заявлений на участие в выборах президента

Трамп заявил, что сотни тысяч сторонников пришли поддержать его в Вашингтоне

Основатель Московского индустриального банка скончался от коронавируса

Основатель Московского индустриального банка скончался от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');