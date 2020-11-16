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МВД Турции начало расследование в отношении мэра Стамбула

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - МВД Турции открыло расследование в отношении мэра Стамбула Экрема Имамойлу в связи с его критическими высказываниями относительно планов строительства канала, который соединил бы Средиземное и Черное моря, сообщила в понедельник администрация турецкого мегаполиса.

Ранее Имамойлу называл проект строительства нового канала "сумасшедшим проектом (Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана".

Президент Турции, как сообщалось, аргументировал необходимость его реализации перегруженностью Босфора.

Согласно проекту, оцениваемому в 75 млрд турецких лир (около $10 млрд), западнее Босфора планируется прокопать Стамбульский канал.

Внимание турецкого МВД привлекли плакаты, которые начали появляться по Стамбулу после победы оппозиционера Имамойлу на муниципальных выборах. На этих плакатах, в частности, горожанам предлагается сделать выбор между Стамбулом и каналом. "Либо Стамбул, либо канал! Кому нужен Стамбульский канал?" - написано на плакатах.

В МВД Турции заявляют, что подобные плакаты идут вразрез со статьями конституции Турции, в соответствии с которыми запрещено привлекать общественные ресурсы для проявления несогласия с "целостностью администрирования и политикой государства".

Критики проекта Эрдогана, между тем, указывают на то, что строительство нового канала отрицательно скажется на экологии и даже увеличит риск возникновения землетрясений в районе Стамбула, где живут более 15 млн человек.

Экрем Имамойлу Турция Стамбул Реджеп Тайип Эрдоган

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