Мэра Стамбула приговорили к почти трем годам лишения свободы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы, это может привести к его отстранению от должности городского главы, пишет в среду агентство Associated Press.

Мэра, являющегося сторонником турецкой оппозиции, признали виновным в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. В 2019 году Имамоглу назвал "глупостью" решение представителей совета отменить результаты муниципальных выборов, по итогам которых он победил. Сам политик, как ожидается, подаст апелляцию на это решение. Имамоглу заявляет, что этими словами он "ответил" министру внутренних дел Сулейману Сойлу, который назвал его "дураком".

Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии победил на муниципальных выборах в 2019 году, вызвавших сильный общественный резонанс в стране. Правящая Партия справедливости и развития президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о нарушениях на выборах и добилась проведения повторного голосования. Однако по итогам второго голосования Имамоглу вновь победил. До Имамоглу на протяжении порядка 25 лет Стамбул возглавлял политик из Партии справедливости и развития.

Если решение суда останется в силе, это может повлечь за собой запрет для политика занимать государственные должности, отмечает Associated Press.

В Турции в следующем году пройдут президентские выборы. Имамоглу называют потенциальным серьезным соперником для Эрдогана.