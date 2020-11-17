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РФ готова разъяснить США и Франции роль Турции в карабахском урегулировании

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить США и Франции разъяснения о роли Турции в карабахском урегулировании, если в этом есть необходимость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет сомнений, что, если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе (США и Франция - ИФ) нуждаются в разъяснении, эти разъяснения будут представлены", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос. Тем более, что Москва сейчас регулярно контактирует с этими странами "по карабахским делам" по линии дипломатических ведомств, добавил представитель Кремля.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Отвечая на вопрос, есть ли основания у Парижа и Вашингтона переживать по поводу роли Турции в карабахском урегулировании и по поводу ее усиления в различных региональных делах, Песков сказал: "Мы не хотели бы никак комментировать двусторонние отношения сопредседателей (Минской группы - ИФ) с Турецкой Республикой. У нас есть свои двусторонние отношения, коими мы дорожим".

"Что касается нашего совместного статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас - это интересоваться тем, как сохранить недавно установленный мир в Нагорном Карабахе, обеспечить возвращение всех перемещенных лиц, беженцев и так далее, и как мониторить сохранение этого мира", - добавил он.

В понедельник, 16 ноября, в Госдепе США по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Франции Майка Помпео и Жан-Ива Ле Дриана заявили, что у Парижа и Вашингтона "все еще существует много вопросов, которые требуют ясности от русских относительно параметров этого соглашения (по Нагорному Карабаху - ИФ), и это включает роль Турции".

Дмитрий Песков Турция США Франция Нагорный Карабах

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