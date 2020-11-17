В Москве в среду пройдет встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ подтверждают встречу сопредседателей Минской группы ОБСЕ в среду в Москве.

"С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям Игорь Попов", - сообщили на Смоленской площади.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что сопредседатели минской группы ОБСЕ проведут консультации в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Завтра будет встреча в Москве с различными послами, курирующими эту тему. Это нужно, чтобы прояснить вызывающие вопросы моменты, касающиеся прекращения огня. Такие моменты есть", - сказал министр, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. Других подробностей об этом мероприятии он не раскрыл.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил сопредседателей минской группы от США и Франции для обсуждения роли этих стран в достижении долгосрочного политического урегулирования карабахской проблемы после прекращения огня.

Согласно трехстороннему заявлению президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Кроме того, в зону нагорно-карабахского конфликта введены российские миротворцы.