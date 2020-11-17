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Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Следующая министерская конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет 1 декабря

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.

Александр Новак, ранее принимавший участие в заседаниях ОПЕК+ в качестве министра энергетики РФ, во вторник участвовал в нем в качестве вице-премьера по ТЭК.

Сопредседателями комитета являются министры России и Саудовской Аравии, также сегодня в заседании приняли участие президент конференции ОПЕК министр энергетики Алжира, а также профильные министры ОАЭ, Кувейта, Венесуэлы, Казахстана, представители Нигерии и Ирака, а также генсек ОПЕК.

Страны ОПЕК+ должны оставаться бдительными и быть готовыми действовать, когда потребует ситуация на нефтяном рынке, министерский комитет вынесет свою рекомендацию для министров всех стран-участников, заседание которых намечено на 1 декабря, говорится в релизе ОПЕК+ по итогам заседания министерского комитета (JMMC).

Комитет отметил, что в период с мая по октябрь участвующие страны ОПЕК и страны не-ОПЕК снизили добычу примерно на 1,6 млрд баррелей, включая добровольное сокращение ряда стран, а также компенсировали 768 тыс. б/с ранее превышенных объемов добычи. "Это привело к достижению уровня 99,5% исполнения обязательств по сделке с мая", - говорится в заявлении.

"Комитет выразил свою признательность странам-участникам, особенно ОАЭ и Анголе, которые показали результаты, превосходящие все ожидания, подтвердив при этом критическую важность соблюдения полного исполнения и компенсации перепроизводства, чтобы достичь цели ребалансировки рынка и избежать неоправданной задержки в процессе", - говорится в заявлении.

Комитет отметил высокий спрос в Азии и положительные новости о возможных вакцинах, добавив, что эти события были омрачены возобновлением роста числа случаев COVID-19 в крупных странах. "Комитет отметил, что более строгие меры сдерживания COVID-19 на континентах, включая полный локдаун, влияют на восстановление спроса на нефть, и основные риски и неопределенности остаются высокими", - говорится в пресс-релизе.

"Все страны-участники должны проявлять бдительность, инициативность и быть готовыми действовать, когда это необходимо, в соответствии с требованиями рынка. Рекомендации комитета будут представлены на 12-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, которое намечено провести в режиме видеоконференции 1 декабря 2020 года", - говорится в сообщении ОПЕК.

Следующие заседания технического комитета (JTC) и министерского комитета (JMMC) запланированы на 16 и 17 декабря 2020 года соответственно.

ОПЕК+

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