Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 014 346+644 160

Белоруссия решила приостановить диалог с ЕС по правам человека

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия не видит смысла продолжать диалог с ЕС по правам человека, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

По словам министра, диалог приостанавливается до тех пор, пока "Европейский союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью".

Макей отметил, что Европейский союз и другие страны пытаются критиковать Белоруссию "по вопросам прав человека, по вопросам демократии".

"Все это абсолютно искусственно политизировано. Мы видим это на примере того же Совета по правам человека ООН и ряда других организаций", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Белоруссия готова адекватно противостоять санкциям. Среди конкретных шагов – "расширение с нашей стороны санкционных персональных списков. А также приостановление работы координационной группы "Беларусь-Европейский союз".

"Все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси", - резюмировал он.

Белоруссия ЕС

Новости

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
Пандемия коронавируса

В Турции закроют школы и введут комендантский час из-за COVID-19

В Турции закроют школы и введут комендантский час из-за COVID-19
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин заявил, что он убедил Анкару не провоцировать Ереван вводом военных

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Страны ОПЕК+ договорились следить за ситуацией на рынке в IV квартале

Украина арестовала 44 российских самолета из-за авиаперевозок в Крым

Украина арестовала 44 российских самолета из-за авиаперевозок в Крым

Twitter назначил бывшего хакера главой службы безопасности

Парламентские партии в Дании поддержали решение уничтожить 15 млн норок

Лукашенко увидел в мемориалах во дворах место начала гражданской войны

На шахте в Донбассе возник пожар

Пандемия коронавируса

Украинскому парламенту не удалось отменить карантин "выходного дня"

Украинскому парламенту не удалось отменить карантин "выходного дня"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');