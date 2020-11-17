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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
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Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Число заражений коронавирусом во Франции с начала пандемии превысило 2 млн. Об этом сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на главу Генеральной дирекции Минздрава Франции Жерома Саломона.

"Мы преодолеваем этим вечером порог в два миллиона случаев во Франции", - сказал Саломон, отметив, что количество новых случаев, выявляемых за сутки, снижается уже несколько дней.

За последние 24 часа в стране госпитализировали 33,5 тыс. пациентов с коронавирусом, 437 человек умерли в больницах. Общее число смертей от коронавируса в стране теперь составляет 46,2 тыс.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 12 ноября заявил, что режим изоляции, введенный во Франции с 30 октября с целью сдержать распространение коронавируса, продолжится еще по меньшей мере две недели.

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