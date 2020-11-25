Макрон представил план смягчения COVID-ограничений

Первый этап ослабления карантина начнется уже в эту субботу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пик второй волны эпидемии COVID-19 во Франции пройден, улучшающиеся показатели позволяют начать с субботы, 28 ноября, поэтапно смягчать ограничения, заявил президент Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к населению во вторник вечером.

Торговый сектор сможет возобновить работу до 21:00 при соблюдении строгих санитарных правил.

Перемещения людей разрешаются в радиусе 20 км в течение трех часов. Возобновятся внешкольные занятия на открытом воздухе. Вновь разрешаются религиозные церемонии, но при строгом ограничении 30 участниками.

При этом президент предупредил, что многие ограничения сохраняются. Так, по-прежнему отдается предпочтение дистанционной работе, не допускаются частные собрания или семейные празднества, а также перемещения, в которых нет необходимости.

Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс. Откроются кинозалы, театры, музеи при соблюдении строгого санитарного протокола.

При этом с 15 декабря по всей Франции будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00. Однако, по словам Макрона, с 24 по 31 декабря жители Франции смогут "свободно перемещаться вечером",

Рестораны и спортивные залы смогут открыться 20 января, если будут достигнуты соответствующие санитарные показатели. Очные занятия в лицеях возобновятся, а 15 дней спустя это произойдет в университетах.

"Не идет речь о рождественских каникулах, как это было обычно", - предупредил Макрон, еще раз призвав сократить до минимума необязательные перемещения.

По его мнению, невозможно будет открыть горнолыжные станции до новогодних праздников из-за высокого риска заражений коронавирусом. Он пообещал в ближайшее время принять соответствующие решения по данному вопросу.

"Вероятно, мы начнем с конца декабря - начала января, при условии одобрения медицинской администрацией, вакцинирования уязвимых людей, то есть наиболее пожилых", - продолжил президент, подчеркнув, что вакцинация не будет обязательной.

Макрон считает необходимыми применять обязывающие меры соблюдения правил изоляции теми, кто заразился вирусом.

"Мы должны действовать более принудительно в отношении тех, у кого вирус", - сказал он, призвав правительство и парламент предусмотреть обязывающие правила изоляции для тех, у кого положительные тесты на коронавирус.

Каждые две недели будет проводиться анализ санитарной ситуации и рассматриваться вопрос о возможном дальнейшем смягчении или, напротив, усилении режима ограничений, чтобы избежать "третьей всеобщей изоляции".

Макрон пообещал финансовую помощь государства предприятиям, которые останутся "административно закрытыми" в последующие недели. Например, рестораны смогут получить 20% от годового оборота. Предусмотрена поддержка наиболее пострадавшей части активного населения, лишившейся работы. Социальная помощь будет оказана 4 млн семей и 1,3 млн молодых людей "в конце недели".