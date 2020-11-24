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Турцию за десять месяцев посетили почти два миллиона россиян

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - С января по октябрь в Турции побывали 1,91 млн российских туристов, за тот же период прошлого года таких было 6,7 млн, сообщило Министерство культуры и туризма страны.

Россияне в 2020 году вышли на первое место по туристическому потоку в Турцию. Следом с большим отрывом идут Германия - 1,037 млн, Болгария - 997,5 тыс., Украина - 928 тыс. и Великобритания - 787,5 тыс.

Всего с января по октябрь в Турцию прибыли 11,2 млн иностранных туристов, что на 73% меньше, чем годом ранее (40,7 млн). Чаще всего они посещали Стамбул - 37% и Анталью - 28%, а также провинции Эдирне - 13,5%, Мугла - 6% и Артвин - 4%.

Введение в сентябре в Турции масочного режима не охладило интереса туристов из России.

В октябре турпоток из России составил почти 490 тыс. человек, что на 38% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года (792 тыс.). Всего в октябре Турция приняла 1,74 млн зарубежных гостей - на 60% меньше, чем годом ранее.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа - в Анталью, Даламан и Бодрум. Для въезда в Турцию не требуется тест на COVID-19, но его нужно делать по возвращении в Россию.

Турция Минкультуры Германия Болгария Украина Великобритания Анталья Стамбул коронавирус

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