В СВР заявили, что США провоцируют Армению и Азербайджан на срыв мира в Карабахе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - США и их европейские союзники провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренностей о прекращении огня в Карабахе, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

"По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Ханкенди (Степанакерта, столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - ИФ)", - сказал Нарышкин.

Он отметил, что ни США, ни Европа не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе: "В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении".

"Подобные действия - лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", - подчеркнул директор СВР.