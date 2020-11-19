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Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сенат Франции 25 ноября рассмотрит проект резолюции, призывающий Париж признать независимость Нагорного Карабаха, сообщил сенатор Брюно Ретайо.

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"25 ноября сенат рассмотрит резолюцию, предлагающую Франции признать Республику Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Лишь такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции", - написал он в твиттере в среду.

Резолюции сената Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.

В конце сентября в зоне нагорно-карабахского конфликта произошло обострение. Несколько попыток установить перемирие провалились.

На прошлой неделе президенты РФ и Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются все военные действия. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. В зону конфликта вводятся российские миротворцы.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 19 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Франция Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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