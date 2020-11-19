Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сенат Франции 25 ноября рассмотрит проект резолюции, призывающий Париж признать независимость Нагорного Карабаха, сообщил сенатор Брюно Ретайо.

"25 ноября сенат рассмотрит резолюцию, предлагающую Франции признать Республику Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Лишь такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции", - написал он в твиттере в среду.

Резолюции сената Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.

В конце сентября в зоне нагорно-карабахского конфликта произошло обострение. Несколько попыток установить перемирие провалились.

На прошлой неделе президенты РФ и Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются все военные действия. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. В зону конфликта вводятся российские миротворцы.