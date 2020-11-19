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Число случаев COVID-19 в Африке превысило 2 млн

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Количество случаев коронавируса COVID-19 в Африке превысило отметку в 2 млн, передает в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза.

Кроме этого, специалисты диагностировали более 48 тыс. смертей среди инфицированных вирусом в регионе. Также эксперты предупредили о начавшемся росте заболеваемости COVID-19 в Африке, что может грозить второй волной эпидемии на континенте с населением в 1,3 млрд человек.

При этом в центрах по контролю и профилактике заболеваний предостерегли власти африканских стран против "усталости от профилактических мер": AP отмечает, что такой призыв прозвучал на фоне того, как власти стран региона ослабляют ограничения по коронавирусу с целью снизить бремя на свои экономики.

Кроме того, добавляет AP, сотрудники местного здравоохранения ранее высказывали тревогу в связи с тем, что богатые страны скупят все запасы будущих вакцин от COVID-19, и Африка столкнется с нехваткой этих препаратов.

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