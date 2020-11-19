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Россия за два года оказала гумпомощь 21 стране на $25 млн

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 2019-2020 годы оказала гуманитарную помощь 21 государству Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США, сообщил заместитель министра МЧС РФ Алексей Серко.

"Россия активно участвует в международных гуманитарных акциях, связанных с ликвидацией наиболее серьезных чрезвычайных ситуаций, вызванных в том числе факторами изменения климата", - сказал Серко в ходе пленарного заседания VII юридического форума стран БРИКС.

По его словам, в период с 1980 по 2020 год количество природных катастроф в мире увеличилось в 4 раза, а ущерб от них возрос более чем в 6 раз. "Поэтому на решение проблем прогнозирования и предупреждения природных катастроф необходимо обратить особое внимание", - считает он.

Серко сообщил, что в целях локализации последствий от чрезвычайных ситуаций в российское законодательство вносятся ряд изменений в части обязательного создания финансового резерва на предупреждение и ликвидацию ЧС, правового определения режимов ликвидации природных пожаров, а также обязательной практической оценки готовности организаций к локализации и ликвидации последствий ЧП.

Алексей Серко МЧС

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